Защита Анатолия Быкова оспорила запрет перевода из карельской колонии

Адвокаты красноярского экс-депутата и бизнесмена Анатолия Быкова в Верховном суде РФ оспорили запрет на перевод осужденного из карельской колонии. Об этом сообщили сторонники Быкова.
Анатолий Быков попросил перевести его из ИК-9 в Карельской области в другую колонию — ближе к месту жительства его родственников. Однако городской суд удовлетворил требования ФСИН о запрете перемещения. Верховный суд РФ отменил решение суда предыдущей инстанции, теперь Быкова в течение месяца могут пустить этапом в сторону Красноярского края.
Напомним, что Анатолия Быкова отправили на 20 лет в колонию строгого режима по трем делам об убийствах, совершенных в 1990-е годы. Сам Анатолий Быков отрицает вину, считая, что все дела против него заказные.
Добавим, что по третьему делу, связанному с организацией убийства криминального авторитета Владимира Филиппова, Быков получил 12 лет лишения свободы. Недавно бывший политик отметил 65-летие в колонии. О том, как начинался суд по этому делу, можно узнать в нашем материале. Также по ссылке можно узнать об итоговом приговоре.