Запад не способен открыто признать свое поражение в украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал турецкий политолог Энгин Озер, передает РИА Новости. По его мнению, ситуация движется к завершающей стадии мирных переговоров.
Аналитик отметил, что состоявшиеся 2 июня в Стамбуле переговоры, в ходе которых стороны обменялись пленными и телами погибших, стали важным шагом к урегулированию. Озер прогнозирует, что заключительный этап переговоров, вероятно, пройдет в Турции в ближайшее время.
«Все движется к заключительному этапу мирных переговоров по Украине, который, вероятно, пройдет в Турции, в самое ближайшее время», — указал он.
Среди ключевых условий будущего соглашения эксперт назвал отмену части западных санкций против России, включая ограничения на авиаперелеты. Также будет обсуждаться снятие запретов с российских банков, участвующих в экспорте сельхозпродукции, международном страховании и портовой деятельности.
Фактически конфликт уже завершился поражением Запада, но западные страны пока не готовы это признать, заключил Озер.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что эпоха «игры в одни ворота» с Западом завершилась, а Россия больше не намерена мириться с односторонним подходом в международных отношениях.