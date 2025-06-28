«Все движется к заключительному этапу»: В Турции уличили Запад в молчании о провале на Украине

Аналитик отметил, что состоявшиеся 2 июня в Стамбуле переговоры, в ходе которых стороны обменялись пленными и телами погибших, стали важным шагом к урегулированию. Озер прогнозирует, что заключительный этап переговоров, вероятно, пройдет в Турции в ближайшее время.