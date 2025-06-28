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Путин сказал, что доволен итогами посещения Минска

Владимир Путин сказал, что доволен итогами посещения Минска.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сказал, что доволен итогами посещения Минска. Как пишут РИА «Новости», Путин высоко и положительно оценил результаты саммита ЕАЭС, который завершился в Минске накануне, 27 июня 2025 года.

— Что касается сегодняшнего нашего совещания, саммита ЕАЭС, то мы удовлетворены результатами, подвели определенные итоги, — приводит слова Владимира Путина названный источник.

Президент России также констатировал, что все страны-участницы ЕАЭС планируют свою дальнейшую деятельность и работу, а главным индикатором и показателем эффективности этого интеграционного объединения является достигаемый рост экономики.

Ранее мы писали о ДТП под Минском: по дороге в аэропорт в аварии погибли две женщины и два ребенка (читать далее).