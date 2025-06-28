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Ирландский журналист жестко обратился к Зеленскому по поводу России

Журналист Чей Боуз обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его высказывания о необходимости усилить давление на Россию. В своем обращении Боуз призвал Зеленского принимать решения, исходя из интересов оставшейся части украинского государства.

Журналист попросил Зеленского перестать разговаривать с самим собой.

Журналист Чей Боуз обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его высказывания о необходимости усилить давление на Россию. В своем обращении Боуз призвал Зеленского принимать решения, исходя из интересов оставшейся части украинского государства.

«Перестаньте разговаривать сами с собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе», — написал Боуз в соцсетях. Таким образом ирландский журналист отреагировал на заявление Зеленского о том, что якобы принято решение об усилении санкционного давления на Россию.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны усилить санкционное давление на Россию, подчеркнув, что это необходимо для прекращения боевых действий. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинское руководство препятствует мирным переговорам и стремится к ужесточению антироссийской политики, опасаясь потери власти и необходимости отчитываться за использование западной помощи.

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