Ирландский журналист жестко обратился к Зеленскому по поводу России

«Перестаньте разговаривать сами с собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе», — написал Боуз в соцсетях. Таким образом ирландский журналист отреагировал на заявление Зеленского о том, что якобы принято решение об усилении санкционного давления на Россию.