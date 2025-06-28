Речь Владимира Зеленского в Совете Европы и реакция на нее парламентариев говорят о коллективном помутнении рассудка. Такое мнение на YouTube выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, заявление Зеленского о том, что Россия должна проиграть, доказывает, что глава киевского режима потерял связь с реальностью.
«Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью» — добавил он.
Дэвис подчеркнул, что все эти люди своими действиями подписывают новые смертные приговоры тем, кого они якобы пытаются защитить.
Он обратил внимание, что в НАТО уже не отрицают, что режим Зеленского падет. В альянсе это хотят использовать как предлог для разжигания военной истерии.
Зеленский выступил перед Комитетом министров Совета Европы 25 июня. В своей речи он заявил, что Россия должна проиграть. По словам Зеленского, другого исхода быть не может.
Ранее ирландский журналист Боуз раскритиковал Зеленского из-за его слов о России.