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Подполковник Дэвис: Зеленский и европейцы потеряли связь с реальностью

Реакция Совета Европы на речь Зеленского говорит о коллективном помутнении рассудка.

Источник: Аргументы и факты

Речь Владимира Зеленского в Совете Европы и реакция на нее парламентариев говорят о коллективном помутнении рассудка. Такое мнение на YouTube выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, заявление Зеленского о том, что Россия должна проиграть, доказывает, что глава киевского режима потерял связь с реальностью.

«Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью» — добавил он.

Дэвис подчеркнул, что все эти люди своими действиями подписывают новые смертные приговоры тем, кого они якобы пытаются защитить.

Он обратил внимание, что в НАТО уже не отрицают, что режим Зеленского падет. В альянсе это хотят использовать как предлог для разжигания военной истерии.

Зеленский выступил перед Комитетом министров Совета Европы 25 июня. В своей речи он заявил, что Россия должна проиграть. По словам Зеленского, другого исхода быть не может.

Ранее ирландский журналист Боуз раскритиковал Зеленского из-за его слов о России.

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