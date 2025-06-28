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ВС РФ приступили к штурму села Бельгийка в ДНР

По словам советника главы ДНР Кимаковского, российские вооруженные силы приступили к наступлению на село Бельгийка, расположенное в южной окрестности Красноармейска.

По словам советника главы ДНР Кимаковского, российские вооруженные силы приступили к наступлению на село Бельгийка, расположенное в южной окрестности Красноармейска. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Кимаковский также отметил, что украинская армия перебрасывает дополнительные подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в данный район боевых действий.

Бельгийка — посёлок в Покровском районе Донецкой области. Он расположен недалеко от города Шевченко и микрорайона Парковый.

За прошедшие 24 часа враг потерял более 160 солдат, причем наибольшие потери пришлись на Сумское направление (свыше 100 человек) и Теткинское направление (более 30 человек).

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