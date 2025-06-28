По словам советника главы ДНР Кимаковского, российские вооруженные силы приступили к наступлению на село Бельгийка, расположенное в южной окрестности Красноармейска. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Кимаковский также отметил, что украинская армия перебрасывает дополнительные подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в данный район боевых действий.
Бельгийка — посёлок в Покровском районе Донецкой области. Он расположен недалеко от города Шевченко и микрорайона Парковый.
За прошедшие 24 часа враг потерял более 160 солдат, причем наибольшие потери пришлись на Сумское направление (свыше 100 человек) и Теткинское направление (более 30 человек).