Ранее 214-й батальон традиционно выступал в роли условного противника во время учений, отрабатывая тактические сценарии. Однако в ходе специальной военной операции командование ВСУ использует батальон для усиления разваливающихся участков фронтовой линии.
Переброска этого подразделения свидетельствует о попытках украинского командования оперативно реагировать на изменения обстановки и укреплять оборону там, где ситуация требует максимальной мобилизации сил.
Ранее российские десантники уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины в Сумской области. Он был обнаружен в ходе воздушной разведки в лесном массиве неподалёку от населённого пункта Юнаковка. ВСУ планировали оборонять его, но не успели.