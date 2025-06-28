Элитный 214-й батальон перебросили на помощь ВСУ в Сумской области

Ранее российские десантники уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины в Сумской области. Он был обнаружен в ходе воздушной разведки в лесном массиве неподалёку от населённого пункта Юнаковка. ВСУ планировали оборонять его, но не успели.