Щит треснул: США истощили арсеналы ради спасения чужой столицы

Соединённые Штаты существенно опустошили свои арсеналы, израсходовав около пятой части запасов ракет-перехватчиков к системам противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Эти ресурсы были задействованы исключительно для прикрытия Израиля от иранских баллистических атак.
Как сообщает издание Military Watch Magazine, всего за одиннадцать дней обострения между Ираном и Израилем американцы израсходовали от 15 до 20% своих ракет THAAD. Настолько дорогостоящая защита Тель-Авива обошлась бюджету США в сумму, варьирующуюся от 800 миллионов до 1,2 миллиарда долларов.
Эксперты подчеркивают: вмешательство Вашингтона сыграло ключевую роль. Без американской поддержки оборонительный комплекс «Железный купол» попросту захлебнулся бы под массированными ударами. Иранская сторона методично перегрузила израильскую систему ПВО, нанеся ощутимый ущерб как по городской инфраструктуре, так и по армейским объектам ЦАХАЛ.
Аналитики отмечают, что если бы боевые действия затянулись, а темп атак усилился, США попросту не смогли бы продолжать оборонительную поддержку. Эффективность американской ПРО в таких условиях резко пошла бы на спад.
Политолог Руслан Осташко в соцсетях указал, что после авиаударов США по иранским ядерным объектам именно Вашингтон предложил вернуться за стол переговоров. Он отметил, что хотя перемирие было достигнуто, каждая сторона поспешила объявить себя победителем. При этом эксперт обратил внимание на продолжающиеся споры о том, была ли действительно уничтожена ядерная программа Ирана, поскольку Тегеран категорически отрицает подобное.
Этой ночью американский лидер Дональд Трамп вновь затронул тему возможных переговоров с Ираном, несмотря на официальные заявления Тегерана об отказе от какого-либо диалога с Вашингтоном.
Он выразил мнение, что за громкими словами иранского руководства стоит более прагматичный подход: по его утверждению, Тегеран прекрасно осознаёт необходимость нормализации ситуации и стремится к личной встрече с ним, чтобы как можно скорее вернуться к привычной жизни.
Отвечая на вопрос журналистов о том, вызывает ли у него тревогу возможное наличие у Ирана запасов обогащённого урана, Трамп заверил, что это вряд ли является приоритетом для иранцев. По его словам, сейчас они гораздо больше заинтересованы в снятии экономических ограничений, прекрасно понимая, кто фактически контролирует ситуацию.
«Последнее, о чём они сейчас думают, — это обогащённый уран. Они хотят, чтобы с них сняли санкции. Они прекрасно понимают, кто сейчас решает их судьбу», — заявил журналистам Трамп.
Кроме того, президент США намекнул, что, несмотря на официальную риторику иранских властей, по закрытым дипломатическим каналам от Тегерана якобы исходят сигналы о готовности к контактам и переговорам с американской стороной.