Щит треснул: США истощили арсеналы ради спасения чужой столицы

Политолог Руслан Осташко в соцсетях указал, что после авиаударов США по иранским ядерным объектам именно Вашингтон предложил вернуться за стол переговоров. Он отметил, что хотя перемирие было достигнуто, каждая сторона поспешила объявить себя победителем. При этом эксперт обратил внимание на продолжающиеся споры о том, была ли действительно уничтожена ядерная программа Ирана, поскольку Тегеран категорически отрицает подобное.