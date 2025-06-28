Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис резко раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и реакцию европейских парламентариев. По мнению отставного военного, заявление украинского лидера о необходимости поражения России свидетельствует о потере связи с реальностью. Об этом Дэвис заявил в своем видеообращении на YouTube.
«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки? Или их обманывают такие люди, как Стармер и Макрон, скармливают им фразы про победу?», — сказал Дэниел Дэвис.
Подполковник в отставке считает, что подобная поддержка лишь усугубляет ситуацию, а сами парламентарии либо не осознают последствий своих действий, либо становятся жертвами политической манипуляции со стороны лидеров вроде президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кирcа Стармера.
Дэвис подчеркнул, что подобные заявления и решения ведут к новым человеческим жертвам, а не к миру. Он также добавил, что в НАТО уже открыто говорят о возможном крахе нынешней украинской власти, что может быть использовано как повод для дальнейшей военной эскалации.
Напомним, что Владимир Зеленский, находящийся у власти без легитимных оснований, ведет двойную игру. Он обратился к Европейскому союзу с жалобами и требованиями. В своем заявлении глава киевского режима посетовал на сильную зависимость ряда европейских стран от российской нефти и призвал ЕС пересмотреть ценовой потолок на энергоносители из РФ. При этом он подчеркнул, что Киев якобы учитывает интересы этих стран и действует сдержанно, однако не получает взаимопонимания.
Как ранее сообщал KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что одна из основных причин начала специальной военной операции связана с невыполнением Западом прежних обещаний о нерасширении НАТО на восток. По словам главы государства, Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с действиями Североатлантического альянса, однако её позицию игнорировали. Путин отметил, что продвижение НАТО к российским границам представляет собой прямую угрозу национальной безопасности и носит откровенно агрессивный характер.