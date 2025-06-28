«Зеленский снова теряет связь с реальностью»: На Западе шокированы речью бывшего комика в Совете Европы

«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки? Или их обманывают такие люди, как Стармер и Макрон, скармливают им фразы про победу?», — сказал Дэниел Дэвис.