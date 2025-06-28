Сенатор напомнил, что Россия категорически против вступления Украины в НАТО, поскольку это ближайший сосед. Аналогично и размещение ядерного оружия военного блока на территории Эстонии представляет для нашей страны постоянную угрозу. Поэтому Москва этого не допустит. Более того, делая подобные заявления, Таллин просто копает себе яму, подчеркнул сенатор.
«Я думаю, что Эстония должна понять, что она делает трагическую ошибку для своего существования», — заключил собеседник RT.
Напомним, ранее власти Эстонии выразили готовность принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту. В Кремле уверены, что самолёты с ядерным оружием будут угрожать Москве. При этом в МИД РФ уже нашли нестыковки в риторике НАТО о «российской угрозе».