Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трагическая ошибка»: Эстонию предупредили о недопустимости размещения ядерного оружия НАТО

Эстония с ядерным оружием НАТО является угрозой для России, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, готовность прибалтийской республики принимать на своих аэродромах самолёты Североатлантического альянса с ядерным вооружением является трагической ошибкой.

Источник: Life.ru

Сенатор напомнил, что Россия категорически против вступления Украины в НАТО, поскольку это ближайший сосед. Аналогично и размещение ядерного оружия военного блока на территории Эстонии представляет для нашей страны постоянную угрозу. Поэтому Москва этого не допустит. Более того, делая подобные заявления, Таллин просто копает себе яму, подчеркнул сенатор.

«Я думаю, что Эстония должна понять, что она делает трагическую ошибку для своего существования», — заключил собеседник RT.

Напомним, ранее власти Эстонии выразили готовность принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту. В Кремле уверены, что самолёты с ядерным оружием будут угрожать Москве. При этом в МИД РФ уже нашли нестыковки в риторике НАТО о «российской угрозе».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше