«Трагическая ошибка»: Эстонию предупредили о недопустимости размещения ядерного оружия НАТО

Напомним, ранее власти Эстонии выразили готовность принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту. В Кремле уверены, что самолёты с ядерным оружием будут угрожать Москве. При этом в МИД РФ уже нашли нестыковки в риторике НАТО о «российской угрозе».