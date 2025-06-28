В США признали коллективное помутнение рассудка у парламентариев из Европы

«Самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью», — сказал он в эфире своего YouTube-канала, удивившись реакцией политиков.
Дэвис также отметил «коллективное помутнение рассудка» европейских парламентариев и заявил, что Франция и Великобритания «скармливают» чиновникам из ЕС «фразы про победу» Украины над Россией.
Напомним, что в ходе саммита Владимира Зеленского пригласили только на ужин с лидерами НАТО, а на фотографии комика поставили вдали от президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, глава Белого дома всё же встретился с Зеленским, после чего отказался от своих прежних заявлений об урегулировании украинского конфликта в течение суток. В итоговом коммюнике саммита вопрос о вступлении Украины в НАТО не упоминался.