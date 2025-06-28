В США признали коллективное помутнение рассудка у парламентариев из Европы

Напомним, что в ходе саммита Владимира Зеленского пригласили только на ужин с лидерами НАТО, а на фотографии комика поставили вдали от президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, глава Белого дома всё же встретился с Зеленским, после чего отказался от своих прежних заявлений об урегулировании украинского конфликта в течение суток. В итоговом коммюнике саммита вопрос о вступлении Украины в НАТО не упоминался.