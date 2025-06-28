Кочанова предложила разработать союзную программу по ИИ

По ее словам, работа в сетевом пространстве и решение виртуальных задач в ближайшем будущем станет элитарным видом деятельности.
И это не угроза, а данность, с которой мы должны работать уже сегодня и исходя из этого корректировать законодательную базу.
Она отметила, что технический прогресс остановить нельзя, и Беларуси придется идти в ногу со временем.
В связи с этим предлагаем разработать союзную программу по использованию искусственного интеллекта в образовательных целях.
Наталья Кочанова констатировала, что Министерство образования Беларуси уже включилось в данный процесс и уже работает над созданием методик преподавания школьных предметов с использованием искусственного интеллекта.
Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что работа по внедрению технологий ИИ проводится вместе с Парком высоких технологий. Уже создан пилотный обучающий блок для учителей информатики. К сентябрю 2025 года планируется утвердить правила использования ИИ как учителями, так и школьниками.
Кроме того, со следующего учебного года во всех высших учебных заведениях страны появится дисциплина «Основы использования технологии искусственного интеллекта».
Очередной, двенадцатый по счету, Форум регионов Беларуси и России прошел в Нижнем Новгороде. Основная программа форума стартовала 26 июня и завершилась 27 июня.