Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова предложила разработать союзную программу по ИИ

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова предложила разработать союзную программу по использованию искусственного интеллекта в образовательных целях, об этом она заявила на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде.

Источник: Unsplash

По ее словам, работа в сетевом пространстве и решение виртуальных задач в ближайшем будущем станет элитарным видом деятельности.

И это не угроза, а данность, с которой мы должны работать уже сегодня и исходя из этого корректировать законодательную базу.

цитирует Кочанову пресс-служба Минобразования

Она отметила, что технический прогресс остановить нельзя, и Беларуси придется идти в ногу со временем.

В связи с этим предлагаем разработать союзную программу по использованию искусственного интеллекта в образовательных целях.

сказала спикер

Наталья Кочанова констатировала, что Министерство образования Беларуси уже включилось в данный процесс и уже работает над созданием методик преподавания школьных предметов с использованием искусственного интеллекта.

Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что работа по внедрению технологий ИИ проводится вместе с Парком высоких технологий. Уже создан пилотный обучающий блок для учителей информатики. К сентябрю 2025 года планируется утвердить правила использования ИИ как учителями, так и школьниками.

Кроме того, со следующего учебного года во всех высших учебных заведениях страны появится дисциплина «Основы использования технологии искусственного интеллекта».

Очередной, двенадцатый по счету, Форум регионов Беларуси и России прошел в Нижнем Новгороде. Основная программа форума стартовала 26 июня и завершилась 27 июня.