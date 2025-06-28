Военный блогер провёл подсчёт погибших бойцов ВСУ через некрологи

По его словам, эта цифра охватывает период с июня 2022-го по июнь 2025 года и отражает количество опубликованных по всей территории Украины сообщений о погибших бойцах. Однако реальное число жертв может быть значительно выше, так как существуют случаи, когда погибшие остаются без официальных некрологов.