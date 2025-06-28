Военный блогер провёл подсчёт погибших бойцов ВСУ через некрологи

По его словам, эта цифра охватывает период с июня 2022-го по июнь 2025 года и отражает количество опубликованных по всей территории Украины сообщений о погибших бойцах. Однако реальное число жертв может быть значительно выше, так как существуют случаи, когда погибшие остаются без официальных некрологов.
«Подсчёт был сделан на 25 июня 2025 года. Сколько у них на самом деле ещё где-то лежит, без некрологов — неизвестно», — отметил блогер в беседе с Радио «Комсомольская правда».
Таким образом, опубликованные данные дают лишь частичное представление о масштабах человеческих жертв в ходе конфликта, подчёркивая сложность и неоднозначность оценки реальных потерь украинских ВС.
Ранее ветеран спецоперации рассказал, что украинские солдаты работают на износ, пытаясь закрывать дыры в личном составе ВСУ. Наиболее боеспособные части противник перебрасывает на самые горячие участки, но эффективность у этого довольно низкая.