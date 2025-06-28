В Минске Путин предупредил, что игра в одни ворота с Западом закончилась

Ранее мы писали о страшной аварии, которая произошла рано утром субботы, 28 июня 2025 года: по дороге в аэропорт в ДТП погибли два ребенка и две женщины. Рассказывали мы и о том, что изменится в Беларуси уже очень скоро — с 1 июля 2025 года (зарплаты бюджетников, большие выходные для всех, волнительные моменты для поступающих в вузы абитуриентов и их родителей).