Президент России Владимир Путин в Минске предупредил, что игра в одни ворота с западными странами закончилась. Соответствующее заявления Путин, как пишет KP.RU, сделал в Минске, на пресс-конференции после встречи Высшего евразийского экономического союза.
— Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности, — приводит слова президента России названный источник.
Ранее мы писали о страшной аварии, которая произошла рано утром субботы, 28 июня 2025 года: по дороге в аэропорт в ДТП погибли два ребенка и две женщины. Рассказывали мы и о том, что изменится в Беларуси уже очень скоро — с 1 июля 2025 года (зарплаты бюджетников, большие выходные для всех, волнительные моменты для поступающих в вузы абитуриентов и их родителей).