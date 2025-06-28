CNN узнал, почему США не атаковали один из объектов Ирана при помощи бомб

Во время атаки в ночь на 22 июня Соединенные Штаты ударили по наземным объектам в Исфахане крылатыми ракетами Tomahawk, которые выпустили с подводной лодки. Против двух других иранских ядерных центров — в Фордо и Натанзе — были применены более дюжины бомб MOP, которые сбросили американские бомбардировщики B-2.