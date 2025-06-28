В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты.
«Продажа Джурджулештского порта приравнивается к измене родине. У этой темной сделки есть и безусловный военно-политический смысл: бесконтрольное перемещение боевых грузов, а возможно, и живой силы вполне вписывается в логику натовской политики в регионе. Реализация этой политики при помощи нынешних кишиневских властей в состоянии превратить Молдавию в живую мишень. Это очень и очень опасно», — заявил Воронин журналистам.
По его словам, власти Молдавии, готовясь к запланированным на сентябрь парламентским выборам, «суетливо распродают все, что можно продать перед тем, как пуститься в бега».
«Мы построили этот важнейший инфраструктурный объект с огромным политическим значением. Теперь оказывается, что вся эта огромная работа была проделана лишь для того, чтобы кучка временщиков и государственных преступников-дилетантов безвольно уступила Джурджулештский порт черт знает кому», — утверждает Воронин.
Джурджулешты — порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.