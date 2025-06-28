Токаев встретился с представителями мировой нейрохирургии

«Каждый из вас — специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия — даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия — это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации», — сказал он.