Кишинев скрывает проблемы в сфере энергетики, заявил молдавский политик

«Я постоянно слежу за темой тарифов и, к сожалению, реальность подтвердила то, о чем я давно предупреждал: власти не только молчат, но и сознательно лгут. По закону тарифы уже должны были быть снижены — на газ, электроэнергию. Но они искусственно поддерживаются на высоком уровне, чтобы не позднее, чем за две недели до выборов, правительство могло “героически” пойти на снижение и продать это как большую победу», — написал Филат в своем Telegram-канале.