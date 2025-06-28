Кишинев скрывает проблемы в сфере энергетики, заявил молдавский политик

«Я постоянно слежу за темой тарифов и, к сожалению, реальность подтвердила то, о чем я давно предупреждал: власти не только молчат, но и сознательно лгут. По закону тарифы уже должны были быть снижены — на газ, электроэнергию. Но они искусственно поддерживаются на высоком уровне, чтобы не позднее, чем за две недели до выборов, правительство могло “героически” пойти на снижение и продать это как большую победу», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что во время президентской кампании в 2024 году было дано много обещаний, но сразу после выборов граждан ждал тарифный шок. Сейчас, перед парламентскими выборами, рецепт тот же: обещания, молчание, а затем, возможно, новая волна повышения цен.
«Самая серьезная проблема — полное отсутствие прозрачности: мы не знаем, по какой цене покупается газ. Мы не знаем, где он был куплен. Мы не знаем, где оно (топливо — ред.) хранится и сколько нам стоит. Вся эта информация напрямую влияет на ставки, но намеренно скрывается. К сожалению, все, к чему они (члены правительства — ред.) прикасаются, оборачивается кризисом», — подчеркнул Филат.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.