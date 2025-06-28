Встречу ЕС-Молдова в Кишиневе можно не проводить: Еврокомиссары могут даже не тратить время на ненужные переговоры по каким-то кластерам — все кластеры ЕС начисто промыты клистиром PAS

Этот кластер называется «Основополагающие принципы» (fundamentals). Переговоры о присоединении всегда начинаются именно с этого кластера и им же завершаются. По этому разделу определяется общий прогресс переговоров и оценивается готовность страны-кандидата к вступлению в ЕС.