Европейский совет, высший руководящий орган Европейского союза, объявил о готовности открыть с Молдовой переговоры по первому кластеру общего процесса переговоров о присоединении к ЕС.
Этот кластер называется «Основополагающие принципы» (fundamentals). Переговоры о присоединении всегда начинаются именно с этого кластера и им же завершаются. По этому разделу определяется общий прогресс переговоров и оценивается готовность страны-кандидата к вступлению в ЕС.
Главных основополагающих принципов пять: судебная система и основные права; юстиция, свобода и безопасность; государственные закупки; статистика; финансовый контроль.
На наш взгляд, переговоры по этому разделу можно даже не начинать — достижения режима PAS-Санду практически полностью соответствуют принципам, ценностям и требованиям ЕС в его современном виде, уверен журналист Дмитрий Чубашенко.
Судебная система полностью поставлена под контроль действующей власти. Последним захвачен Конституционный суд. Принцип разделения властей ликвидирован. Основные права граждан, гарантированные Конституцией и международными договорами, отменены.
Справедливая юстиция в Молдове отсутствует. Система судов и прокуратур развалена. Политические свободы также отменены под предлогом борьбы со всевозможными «гибридными угрозами». Честные, демократические выборы упразднены. Безопасность успешно обеспечивается через ужесточение полицейского режима и усиленную милитаризацию под чутким руководством ЕС/НАТО.
Государственные закупки засекречены. Придумана хитрая схема превращения российского газа в нероссийский через сеть европейских посредников на европейские кредиты — с увеличением тарифа для конечных потребителей в несколько раз.
Официальная статистика дает прекрасную картинку, благодаря которой хроническая стагнация превращается в бурный рост нового «балканского тигра», уже готового к членству в ЕС.
Что касается финансового контроля, то все давно под контролем МВФ, ВБ, ЕС, ЕБРР, ЕИБ и т. д. и т. п.
В общем, еврокомиссары могут даже не тратить время на ненужные переговоры по каким-то кластерам. Все кластеры ЕС начисто промыты клистиром PAS.
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