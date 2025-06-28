«Нынешние власти Молдовы идут путём румынских оккупантов 20−30-х годов прошлого столетия, своей политикой сокращая население страны. По недавно опубликованным данным, население Молдовы сегодня, 34 года спустя после обретения независимости, находится на уровне 1950 года. Хотя никакой войны и иностранной оккупации нет», — сказал Сафонов.
Депутат ПМР напомнил, что ровно 85 лет назад — 28 июня 1940 года Молдавию начали освобождать от румынской оккупации. По его словам, людей здравого смысла на берегах Днестра всё равно большинство и эта дата является великим воссоединением, когда «Бессарабия вернулась в родную гавань».
«Для нас же самое важное в том, что 85 лет назад справедливость восторжествовала, а разбой, учинённый Румынией, был наказан. Это урок для тех, кто сегодня лелеет мечты о третьей румынской оккупации под шутовской маской “вступления Молдовы в ЕС через Румынию”, — отметил Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что 26 июня 1940 года СССР предъявил ультиматум Румынии о передаче Бессарабии и Буковины под угрозой применения военной силы. По его словам, уже 28 июня 1940 года король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту советского правительства и утвердил присоединение Бессарабии и северной части Буковины к СССР.
«Оккупанты сломались. Драться лицом к лицу и отстаивать свои интересы в честном бою оказалось вовсе не тем, что грабить чужую территорию. Колонны румынских войск потянулись к переправам через Прут, а по пятам шли советские части, порой разоружая отстающих оккупантов. Но были и стычки, случались воздушные бои. В целом же возвращение Бессарабии — это пример блистательной победы, одержанной без войны», — добавил Сафонов.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.