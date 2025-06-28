Чем может обернуться перемирие между Израилем и Ираном

И по мере появления все более четкой информации становилось ясно, что действительно Иран прибег к сценарию «возмездия», который использовался после убийства генерала Сулеймани. Тегеран оповестил заранее и Катар, и США о своих готовящихся ударах. И реакция на такой анонс была предсказуема: все военнослужащие отправились в укрытия, а минимально ценная техника была выведена далеко за пределы базы. При том, что, вполне вероятно, все выпущенные ракеты, явно не самые новые и совершенные, вообще были перехвачены.