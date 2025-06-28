Чем может обернуться перемирие между Израилем и Ираном

Иран и Израиль после полутора недель обмена ракетными ударами и эффектной американской бомбардировки согласились на перемирие. Дональд Трамп записал эту победу на свой счет. Но вот чем может обернуться это решение? Ответ на этот вопрос выясняла «Вечерняя Москва».
Итак, Иран все-таки ответил на американскую комбинированную атаку. Причем ответ пришелся почти на время пребывания в Москве иранского министра иностранных дел, встретившегося даже с Владимиром Путиным. Пока трудно сказать, ввел ли Аббас Аракчи кремлевских собеседников в курс таких намерений. Но, скорее всего, все-таки изложил план ближайших действий Ирана. Раз уж и наш президент предложил вместе искать выход из сложившейся в регионе ситуации.
Первоначально со ссылкой на иранское информагентство пришла информация, что была подвергнута иранскому ракетному удару американская военная база, расположенная в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Мировое общественное мнение напряглось. Тем более как раз накануне американские СМИ со ссылкой на источники разведки сообщали, что союзники Ирана (?!) готовятся атаковать американские базы в Ираке и Сирии.
Военные американские контингенты заранее были приведены в состояние полной боеготовности. И многие аналитики склонялись к тому, что, так же как и Трамп, иранские лидеры не могли не исполнить своих обещаний отомстить. Иначе они рисковали утратить свое лицо. Восток уважает силу и решимость.
— Другой вопрос, — утверждает военный аналитик Станислав Барбашин, — многие предполагали, что ответный удар Ирана будет напоминать тот, каким они ответили на убийство командующего силами спецподразделения КСИР, генерала Касема Сулеймани. Когда иранцы заранее предупредили об атаке возмездия на две американские базы в Ираке и дали возможность янки все оттуда эвакуировать. Хотя отправили на цели более десятка ракет.
Политолог Светов: Иран согласится на ядерную программу США после отмены санкций.
Очевидно, что иранские силы не стали пытаться причинить ущерб американским военным кораблям, срочно прибывшим в регион для дополнительного психологического давления на Тегеран. Однако вскоре выяснилось, что иранские баллистический ракеты были выпущены в сторону американской базы Аль-Удейд в Катаре.
Все под контролем!
С самого начала ответного удара Ирана было ясно одно: Иран делает все, чтобы в сложной ситуации сохранить собственное лицо суверенной державы. Как резонно замечает военный аналитик Игорь Коротченко:
— Цель иранской атаки — показать крутость, но при этом избежать или минимизировать гибель американских военнослужащих, постараться не дать Трампу реального повода для дальнейшей эскалации.
И по мере появления все более четкой информации становилось ясно, что действительно Иран прибег к сценарию «возмездия», который использовался после убийства генерала Сулеймани. Тегеран оповестил заранее и Катар, и США о своих готовящихся ударах. И реакция на такой анонс была предсказуема: все военнослужащие отправились в укрытия, а минимально ценная техника была выведена далеко за пределы базы. При том, что, вполне вероятно, все выпущенные ракеты, явно не самые новые и совершенные, вообще были перехвачены.
Иными словами, ответная атака Ирана предстала проверенной прошлой практикой военной инсценировкой. Более того, сам президент Трамп поблагодарил Иран за своевременное предупреждение и выразил надежду, что Тегеран «выпустил пар». Известный историк Николай Стариков не скрывает своей иронии:
— Президент одной страны атаковал другую под надуманным предлогом и поблагодарил ее за то, что она легонько ответила и заранее предупредила. Как написал бы наш классик: «от него кровопролитиев ждали, а он Чижика съел». Словом, в очередной раз в дело вступили правила большой игры, при которой всем надо сохранить лицо и национальный престиж. Жертвы и разрушения в счет идут только в плане пропаганды.
Трамп полон энтузиазма.
Американский президент, как мы видим, на фоне всех этих мелодраматических событий не скрывает своего хорошего настроения. Он опасался долговременного, чреватого потерями втягивания в этот конфликт, но теперь, пожалуй, для этого нет оснований. Ясно, что теперь ни о каком перекрытии Ормузского пролива и речи быть не может. Более того, есть информация, что после такого иранского «удара возмездия» нефтяные котировки сразу пошли вниз. Мир готовится к большой ничьей.
Как сам Трамп, так и его вице-президент Вэнс громогласно объявляют, что Иран, дескать, утратил техническую возможность производства ядерного оружия. Цель действий Израиля и США достигнута. И теперь пришло время договариваться о прекращении военных действий.
По сообщениям СNN, Израиль согласился на прекращение огня при условии, что Иран прекратит свои атаки на его территорию. Причем и вице-президент Вэнс, и госсекретарь Рубио, и представитель президента Уиткофф, как утверждают, провели напрямую и через посредников переговоры с иранскими представителями. И, конечно, многократно будет объявлено, что мир и стабильность достигнуты благодаря американским ударам.
Теперь, по словам Трампа, Иран объявит о прекращении огня на 12 часов, затем к такому перемирию присоединится Израиль. А потом будет объявлено о прекращении двенадцатидневной войны. Будем наблюдать. Пока все гладко на бумаге.
Самые короткие конфликты.
Англо-занзибарская война (1896):
Длительность: 38 минут. Причина: смерть пробританского султана Хамада бин Тувайни и захват власти его двоюродным братом Халидом бин Баргашем, не получившим одобрения британского консула. Ход: когда ультиматум истек, британский флот начал обстрел султанского дворца. Единственный занзибарский корабль был потоплен. Дворец загорелся, флаг был сбит.
Сербско-болгарская война (1885):
Длительность: 14 дней. Стороны: Сербия vs Княжество Болгария. Причина: объединение Болгарии и Восточной Румелии (под номинальным османским сюзеренитетом) вызвало опасения Сербии в связи с ростом болгарского влияния на Балканах. Сербия объявила войну, надеясь на территориальные приобретения. Итог: под давлением Австро-Венгрии было заключено перемирие, а затем Бухарестский мирный договор.
Шестидневная война (1967):
Длительность: 6 дней. Стороны: Израиль vs Египет, Сирия, Иордания, Ирак (и другие арабские контингенты).Причина: эскалация напряженности: вывод миротворцев ООН с Синая, закрытие Тиранского пролива для израильских судов Египтом, военные союзы арабских государств, стремящихся уничтожить Израиль. Ход: Израиль нанес превентивный удар по египетским аэродромам, уничтожив большую часть ВВС Египта на земле. Затем последовали быстрые наземные операции. Итог: решительная победа Израиля.
Между тем, Трамп уже заявил, что США вновь ударят по Ирану, если там будут обогащать уран. Ранее Организация по атомной энергии Ирана заявила, что власти исламской республики не собираются останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по профильным объектам в стране.