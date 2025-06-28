Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

По информации E1.ru, следственные мероприятия были связаны с делом 2001 года по факту убийства торговца Юниса Пашаева, которого закололи кухонными ножами возле кафе на улице Блюхера. Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось, однако сейчас его подняли из архива и дали ему ход. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СУ СК.