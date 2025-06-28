Ольга Чемоданова стала главой партии «Белая Русь»

Ольга Чемоданова избрана руководителем партии «Белая Русь». Соответствующее решение было принято в субботу, 28 июня 2025 года на Высшем политсовете после завершения III съезда партии. Как пишет Sputnik.by, в работе съезда приняли участие глава Совета Республики Наталья Кочанова, первый зампред Администрации президента Владимир Перцов.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома и председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин», сменила на посту партии «Белая Русь» Олега Романова, который занимал эту должность с момента создания данной партии.
К слову, ранее мы рассказывали о биографии и карьере Ольги Чемодановой — училась на учителя, работала участковым, потом стала пресс-секретарем МВД (тут про это).
Ранее мы писали о том, что 60-летняя пенсионерка похитила у одиннадцатиклассника деньги и наушники (ее нашли на следующий же день — обо всем этот вот тут).