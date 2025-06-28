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Ольга Чемоданова стала главой партии «Белая Русь»

Главой партии «Белая Русь» стала Ольга Чемоданова.

Источник: Комсомольская правда

Ольга Чемоданова избрана руководителем партии «Белая Русь». Соответствующее решение было принято в субботу, 28 июня 2025 года на Высшем политсовете после завершения III съезда партии. Как пишет Sputnik.by, в работе съезда приняли участие глава Совета Республики Наталья Кочанова, первый зампред Администрации президента Владимир Перцов.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома и председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин», сменила на посту партии «Белая Русь» Олега Романова, который занимал эту должность с момента создания данной партии.

К слову, ранее мы рассказывали о биографии и карьере Ольги Чемодановой — училась на учителя, работала участковым, потом стала пресс-секретарем МВД (тут про это).

Ранее мы писали о том, что 60-летняя пенсионерка похитила у одиннадцатиклассника деньги и наушники (ее нашли на следующий же день — обо всем этот вот тут).