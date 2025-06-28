Боля: власти Молдовы задерживают депутатов в аэропорту согласно «спецреестру»

После мартовского заседания Высшего совета безопасности несколько депутатов, в том числе и я, были включены в так называемый «специальный реестр». С тех пор при каждом нашем пересечении границы в системе появляются сигналы, которые автоматически запускают проверку второго уровня. Это означает дополнительный досмотр, даже если багаж уже прошел через сканеры.