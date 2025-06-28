Боля: власти Молдовы задерживают депутатов в аэропорту согласно «спецреестру»

После мартовского заседания Высшего совета безопасности несколько депутатов, в том числе и я, были включены в так называемый «специальный реестр». С тех пор при каждом нашем пересечении границы в системе появляются сигналы, которые автоматически запускают проверку второго уровня. Это означает дополнительный досмотр, даже если багаж уже прошел через сканеры.
По его словам, оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о своем статусе, однако их депутатская неприкосновенность игнорируется. Депутат отметил, что последний раз его более полутора часов продержали в аэропорту без объяснений.
Какова цель такой практики? Есть ли какие-либо обвинения? Есть ли юридическое обоснование или это просто новый инструмент психологического давления, предназначенный для запугивания? Когда жестокое обращение становится нормой, молчание превращается в соучастие. Сегодня это произошло со мной, а завтра это может коснуться кого-то другого.
Напомним, 21 июня возвращавшиеся с ПМЭФ-2025 представители блока «Победа» — депутат Василе Боля, мэр Оргеева Татьяна Кочу, а также активисты Кристина Вулпе и Марина Кравченко — по прибытии в аэропорт Кишинева были отправлены на ничем не обоснованный дополнительный контроль.