Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

В 2015-м Тегеран и западные страны заключили «ядерную сделку» — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): республика обязалась не обогащать уран в обмен на снятие санкций. В 2018-м США вышли из сделки, год спустя Иран возобновил ядерные разработки, и с 2021-го республика перестала соблюдать некоторые соглашения с МАГАТЭ, пускать его сотрудников на объекты, в то же время проводя обогащение до уровней, близких к оружейным. Перед началом 12-дневной войны США и Иран вели новые переговоры о ядерной сделке, но безуспешно.