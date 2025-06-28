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Мерц заявил, что не планирует звонить Путину

Мерц не собирается звонить Путину из-за опасений эскалации на Украине.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.

В интервью газете Süddeutsche Zeitung Мерц указал на то, что Россия якобы активизировала боевые действия на Украине после визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и после телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

«Так что, если это результат таких телефонных звонков, я бы еще долго воздерживался от этого», — сказал канцлер в ответ на вопрос, планирует ли он позвонить российскому президенту.

Ранее на полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта.

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