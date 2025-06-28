Одинцов: мы добьемся аннулирования Стамбульской конвенции

В Молдове ЛГБТ*-сообщество активно пропагандирует свои идеи, в основном среди молодежи, поэтому оппозиции необходимо добиться аннулирования ратификации Стамбульской конвенции, а в муниципальном совете Кишинева — пересмотра стратегии развития молодежи, где под видом «воспитания толерантности» идет агрессивное продвижение ЛГБТ*-повестки. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал муниципальный советник от фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Александр Одинцов.
Вы никогда не увидите воинствующего представителя ЛГБТ*, который защищает веру или родину. В отличие от них, верующий человек, семьянин на своей земле — это носитель традиционных ценностей. На него трудно повлиять.
Он также прокомментировал события, которые произошли ранее в Кишиневе на Марше семьи. По словам политика, полиция вместо того, чтобы остановить незаконное ЛГБТ*-шествие, сопроводила его, изменив маршрут на улицу Щусева, и применила силу против сторонников традиционных ценностей.
Особое возмущение вызвала сцена, где отец с ребенком оказался в центре столкновений со спецназом. В ответ на это Министерство внутренних дел заявило, что полиция «действовала в интересах детей», хотя очевидно, что ребенок едва не пострадал. Силовики выбрали сторону гей-парада, игнорируя марш за традиционные ценности. Это — политический выбор нынешней власти.
Одинцов выразил решимость добиваться отмены Стамбульской конвенции, а также пересмотра стратегии развития молодежи в Кишиневе, в которой, по его мнению, осуществляется агрессивное продвижение ЛГБТ*-повестки.
Напомним, марш сторонников ЛГБТ* в Кишиневе, проведение которого ранее не одобрила администрация молдавской столицы, обернулся столкновениями с полицией. Причем инцидент произошел с участниками Марша семьи, который проводился в тот же день в противовес ЛГБТ*-шествию. Полиция блокировала участников Марша семьи — священников и обычных людей, многие из которых пришли на акцию с детьми, — на одной из улиц, чтобы два шествия не пересеклись.
При этом полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейский толкнул мужчину с ребенком, из-за чего мальчик едва не упал на асфальт. Также правоохранители применили силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ*-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.