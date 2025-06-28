Глава МИД Польши счел, что Путин «идет по пути Брежнева»

В октябре 2011 года Путин, будучи тогда премьер-министром, заявлял: «Говорят, скоро вернутся брежневские времена застойные. Во-первых, и в советские времена, и даже в начале 90-х было много и позитивного, но я что-то не припомню, чтобы послевоенные советские руководители так же интенсивно работали, как это делаю я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич». У советских лидеров попросту «не было воли» для того, чтобы что-то делать, говорил он. Брежнев руководил СССР с 1964 по 1982 год.