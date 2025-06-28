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Глава МИД Польши счел, что Путин «идет по пути Брежнева»

Президент России Владимир Путин «должен понимать, что он идет по пути Леонида Брежнева», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Gazeta Prawna.

Источник: РИА "Новости"

«Он сам [Путин] однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое», — сказал Сикорский, добавив, что Путин «даже спровоцировал весь Запад увеличить расходы на оборону».

Страны НАТО по итогам саммита в Гааге обязались довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, 3,5% из них будут направляться на ключевые оборонные нужды.

Накануне российский президент заявил, что Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП. По его словам, это «немало». «Мы заплатили за это инфляцией», — сказал Путин. Власти сейчас борются с инфляцией, размер которой в мае составил в годовом выражении почти 10%, заверил он. Россия при этом планирует сокращать траты на оборону, в то время как «Европа думает о том, как поднять свои расходы», уверяет Путин.

В 2025 году в бюджет закладывали траты на оборону на уровне 32,5% расходов — это и есть 13,5 трлн руб. Бюджет после последних пересмотров планируется дефицитным: расходы будут на уровне 42,3 трлн руб. против доходов в размере 38,5 трлн руб. Дефицит составит 1,7% ВВП.

В октябре 2011 года Путин, будучи тогда премьер-министром, заявлял: «Говорят, скоро вернутся брежневские времена застойные. Во-первых, и в советские времена, и даже в начале 90-х было много и позитивного, но я что-то не припомню, чтобы послевоенные советские руководители так же интенсивно работали, как это делаю я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич». У советских лидеров попросту «не было воли» для того, чтобы что-то делать, говорил он. Брежнев руководил СССР с 1964 по 1982 год.

Во время прямой линии в 2019 году Путин говорил, что в 1990-е «у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка». На замечание, что «при Брежневе такого не было», он отвечал: «Да, при Брежневе не было. Но было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза».

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