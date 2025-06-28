МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале

Задержания прошли утром 27 июня, сообщал МИД Азербайджана. Уральские порталы E1.ru и Ura.ru передавали, что в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев республики, двое из них умерли. Одному из них стало плохо с сердцем после визита силовиков, по второму информация уточняется, писали издания. Некоторых после следственных действий уже отпустили, другие дали признательные показания.