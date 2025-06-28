Мерц объяснил свое нежелание разговаривать с Путиным

Он заявил, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву летом прошлого года, а также телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем якобы активизировались боевые действия.
«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — приводит слова Мерца 27 июня газета Süddeutsche Zeitung.
20 июня лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину и выступить с предложением приехать в Москву. Такое заявление было сделано на фоне комментария Путина на вопрос немецкого агентства DPA о возможном диалоге с канцлером ФРГ. Глава государства тогда ответил, что Москва не откажется от контактов, если Мерц захочет возобновить диалог.