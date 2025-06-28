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Царев: российские бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ под Херсоном

По информации экс-депутата Рады, украинские военные безуспешно пытались занять позиции у Антоновского моста.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовая группа ВСУ уничтожена российскими военными в районе города Херсон, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, штурмовики противника предприняли безуспешную попытку занятия позиций в районе Антоновского моста.

Экс-нардеп сообщил также о поражении автотехники противника в окрестностях поселка Садовое Херсонской области.

Ранее стало известно об уничтожении российскими военными взвода ВСУ в районе села Белая Гора в ДНР.

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