Царев: российские бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ под Херсоном

Штурмовая группа ВСУ уничтожена российскими военными в районе города Херсон, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
По его словам, штурмовики противника предприняли безуспешную попытку занятия позиций в районе Антоновского моста.
Экс-нардеп сообщил также о поражении автотехники противника в окрестностях поселка Садовое Херсонской области.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными взвода ВСУ в районе села Белая Гора в ДНР.
Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.Читать дальше