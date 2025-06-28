Бригады нет, погибшие есть: «Несуществующее» подразделение ВСУ несёт потери под Сумами

Собеседник агентства предполагает, что речь может идти о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в Новомосковске, откуда солдат перебрасывают в действующие бригады. Источник отметил, что родственники погибших так и не узнали о реальных подразделениях бойцов, что может свидетельствовать о сокрытии потерь или хаотичном переформировании частей. Ситуация, по мнению источника, подтверждает проблемы ВСУ с нехваткой обученного личного состава.