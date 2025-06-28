CNN: США не сбросили бомбу на подземный ядерный объект в Исфахане

США при ударах по Исфахану не стали применять противобункерные авиабомбы, так как иранский ядерный объект был расположен слишком глубоко под землей, и оружие вряд ли показало эффективность, сообщает CNN. По данным телеканала, Вашингтону также не удалось уничтожить запасы обогащенного урана, при этом американские сенаторы утверждают, что это и не было целью ударов. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран не успел ничего переместить, а уничтожение «очень опасных» ядерных объектов было доказано. Подробности — в материале «Газеты.Ru».