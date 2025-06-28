Сын Трампа допустил свое выдвижение в президенты США

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был “да”, я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, думаю, другие члены нашей семьи тоже смогли бы», — сказал он.