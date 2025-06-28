Дудаев: Путин провел неформальную встречу с Адамом Кадыровым

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — написал он в своем Telegram-канале.