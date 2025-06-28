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Дудаев: Путин провел неформальную встречу с Адамом Кадыровым

МОСКВА, 28 июня./ТАСС/. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о встрече Владимира Путина и сына главы республики Рамзана Кадырова Адама в Москве.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — написал он в своем Telegram-канале.

Дудаев отметил, что Адам Кадыров достойно продолжает «путь своего деда и, несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, уже проявил себя как ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером».

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