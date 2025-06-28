Сенатор ответил Польше, которая лезет в российские дела

«Пусть уже господин Сикорский думает о расходах своей страны и не вмешивается во внутренние дела России. Куда тратить деньги, на что тратить, мы знаем прекрасно. Конечно, траты на вооружение составляют определенные проблемы в развитии экономики, но еще хуже будет проблема, если мы не будем тратить на оборону и услужим нашим врагам», — ответил сенатор в беседе с «Лентой.ру».