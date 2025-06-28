Избран новый мэр Мариуполя

В Мариуполе нового мэра избрали единогласно.
Антон Кольцов стал новым мэром Мариуполя в ДНР. Об этом 28 июня сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета, где кандидатуру Кольцова поддержали единогласно.
«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города», — заявил Рогов, присутствовавший на заседании. Слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Кольцов обладает необходимыми управленческими навыками и системным подходом к работе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин представил Кольцова в качестве временно исполняющего обязанности мэра города. Прежний руководитель Мариуполя Олег Моргун, по информации властей, продолжит работу на новом месте.
Антон Кольцов имеет обширный управленческий опыт. До назначения в Мариуполе он возглавлял правительство Запорожской области. Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. Образование получил в Ярославской государственной медицинской академии, позднее окончил Череповецкий государственный университет и Академию народного хозяйства по специальности «Мастер делового администрирования». Также он окончил «Школу губернаторов» при Высшей школе государственного управления РАНХиГС.