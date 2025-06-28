Избран новый мэр Мариуполя

Антон Кольцов имеет обширный управленческий опыт. До назначения в Мариуполе он возглавлял правительство Запорожской области. Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. Образование получил в Ярославской государственной медицинской академии, позднее окончил Череповецкий государственный университет и Академию народного хозяйства по специальности «Мастер делового администрирования». Также он окончил «Школу губернаторов» при Высшей школе государственного управления РАНХиГС.