Студенты и оппозиция готовят крупнейший антиправительственный митинг в Белграде

Напомним, сербский президент Александр Вучич заявил о готовности властей к предотвращению актов насилия, которые с высокой вероятностью возникнут в ходе протестов. Лидер республики считает, что эскалация — по его словам, протестующие «не смогут от неё отказаться» — произойдёт между 20:45 и 21:45.