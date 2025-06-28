«РВ»: бойцы ВДВ отбили позиции и уничтожили пехоту ВСУ в Сумской области

Российские десантники захватили позиции ВСУ на одном из участков в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовавший кадры боевых действий.
«Десант взял штурмом позиции и уничтожил пехоту ВСУ», — говорится в публикации.
По информации источников канала, перед штурмом позиций противника по ним ударили российские БПЛА.
Сообщается, что российские войска продолжают наступление на сумском направлении, захватывая опорники ВСУ.
Ранее стало известно об уничтожении взвода украинских военных под селом Белая Гора в ДНР.
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