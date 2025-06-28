Студенты перекрыли площадь в центре Белграда с требованием провести выборы

По данным агентства, студенты собрались на площади Славия. Движение транспорта перекрыто на круговой развязке на площади, а также на ряде прилегающих к ней улиц. Многие пришли с плакатами и флагами. Они свистят, гудят в вувузелы, а также скандируют лозунг «Пумпай!» («Качай!»).