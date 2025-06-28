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Студенты перекрыли площадь в центре Белграда с требованием провести выборы

Движение транспорта перекрыто на круговой развязке на площади в Белграде.

Источник: Аргументы и факты

В Сербии студенты и сторонники оппозиции, которые требуют проведения досрочных выборов, перекрыли площадь в центре Белграда, пишет РИА Новости.

По данным агентства, студенты собрались на площади Славия. Движение транспорта перекрыто на круговой развязке на площади, а также на ряде прилегающих к ней улиц. Многие пришли с плакатами и флагами. Они свистят, гудят в вувузелы, а также скандируют лозунг «Пумпай!» («Качай!»).

«В 21:00 (22:00 по Москве) истекает срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Сербии задержали подозреваемых в подготовке силового свержения конституционного строя.