Глава МИДа Лавров отправился с визитом в Киргизию

Визит Лаврова в Киргизию ранее анонсировала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, визит нацелен на углубление российско-киргизского межгосударственного диалога, взаимодействия в духе стратегического партнерства, союзничества. На переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.