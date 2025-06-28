Вокруг Белого дома устанавливают защитные ограждения

Рабочие начали возводить вокруг Белого дома и зданий Минфина США в Вашингтоне дополнительные заграждения.
Видео с места появились в соцсетях. На них видно, как рабочие устанавливают защитные барьеры. Как отмечает The Teen Magazine, официальных комментариев от американских властей и силовиков по поводу ситуации пока нет. Пользователи соцсетей теряются в догадках, с чем связана установка усиленных барьеров.
По мнению некоторых пользователей, заграждения могут быть связаны с подготовкой к предстоящему Дню независимости, который отмечается в США 4 июля. Другие считают, что власти готовятся к возможным протестам.