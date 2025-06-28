Вокруг Белого дома устанавливают защитные ограждения

Видео с места появились в соцсетях. На них видно, как рабочие устанавливают защитные барьеры. Как отмечает The Teen Magazine, официальных комментариев от американских властей и силовиков по поводу ситуации пока нет. Пользователи соцсетей теряются в догадках, с чем связана установка усиленных барьеров.