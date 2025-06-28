Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в перепалку с боевиком ВСУ после вопроса о памятнике Александру Пушкину. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Труханова спросили, почему городские власти по-прежнему не снесли памятник «адепту русского мира Пушкину».
«Это для вас Пушкин адепт русского мира», — неожиданно ответил чиновник.
После этого мэр обратился к активисту со встречным вопросом, чем для него является тогда Оперный театр, Потемкинские своды в Одессе. Тот не нашел ничего лучше, чем ответить, что «это немного другое».
В ходе спора мэр узнал, что активист является военным ВСУ, и тут же поинтересовался, почему мужчина не на передовой. Активист же в ответ назвал эти слова «типично манипулятивным вопросом».
Как писал сайт KP.RU, накануне Труханов заявил, что Одесса якобы, по его мнению, не имеет права быть русским городом. Примечательным в этом высказывании украинского чиновника стало то, что произнес он его на русском языке, несмотря на всякого рода запреты. Приспешник киевского режима уверял, что у Одессы своя история и своя жизнь. По данным местных СМИ, спор разгорелся из-за памятника русскому поэту Александру Пушкину, установленному в городе.
Ранее мэр Одессы заявил о несогласии с переименованием улиц города. По его словам, исходя из логики «деколонизаторов», горожане должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом, по сути, «обнулить» город.