Как писал сайт KP.RU, накануне Труханов заявил, что Одесса якобы, по его мнению, не имеет права быть русским городом. Примечательным в этом высказывании украинского чиновника стало то, что произнес он его на русском языке, несмотря на всякого рода запреты. Приспешник киевского режима уверял, что у Одессы своя история и своя жизнь. По данным местных СМИ, спор разгорелся из-за памятника русскому поэту Александру Пушкину, установленному в городе.