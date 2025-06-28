«Никогда не забудем»: Кадыров прокомментировал встречу Путина с его сыном Адамом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 28 июня, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за личное поздравление его сына Адама со свадьбой.
Кадыров поблагодарил российского лидера за теплые слова молодоженам и искренние пожелания народу республики.
— Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Владимир Путин провел неофициальную встречу с Адамом Кадыровым. В ходе встречи российский лидер лично поздравил Кадырова с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов.
Сестра Адама Кадырова Айшат рассказала, что 28 июня ее брат сыграл свадьбу. Сначала она не раскрывала личность невесты, однако позже поделилась подробностями. По ее словам, семья главы Чечни давно знакома с избранницей. Девушка родилась в том же населенном пункте, что и Кадыровы. Невесту зовут Медни.