«Никогда не забудем»: Кадыров прокомментировал встречу Путина с его сыном Адамом

Сестра Адама Кадырова Айшат рассказала, что 28 июня ее брат сыграл свадьбу. Сначала она не раскрывала личность невесты, однако позже поделилась подробностями. По ее словам, семья главы Чечни давно знакома с избранницей. Девушка родилась в том же населенном пункте, что и Кадыровы. Невесту зовут Медни.