В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских регионов вечером в субботу, следует из данных украинского сервиса по оповещению населения.
Об угрозе с воздуха предупредили жителей Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областей.
В украинских Telegram-каналах появились сообщения о взрывах в Харькове. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил о прилете и пожаре на территории города.
Украинские мониторинговые ресурсы предупреждают об угрозе массированной комбинированной атаки в ночь на воскресенье.
Ранее сообщалось о нанесении удара по отелю с военными НАТО под Сумами.
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