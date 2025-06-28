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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Появились сообщения о взрывах в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских регионов вечером в субботу, следует из данных украинского сервиса по оповещению населения.

Об угрозе с воздуха предупредили жителей Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областей.

В украинских Telegram-каналах появились сообщения о взрывах в Харькове. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил о прилете и пожаре на территории города.

Украинские мониторинговые ресурсы предупреждают об угрозе массированной комбинированной атаки в ночь на воскресенье.

Ранее сообщалось о нанесении удара по отелю с военными НАТО под Сумами.

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