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Рамзан Кадыров показал поздравления Путина по поводу свадьбы своего сына Адама

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его семью с бракосочетанием его сына Адама. Слова президента показал сам Кадыров в официальном telegram-канале.

Кадыров поблагодарил президента России за поздравления.

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его семью с бракосочетанием его сына Адама. Слова президента показал сам Кадыров в официальном telegram-канале.

«Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — процитировал Кадыров слова президента.

Глава Чечни отметил, что был глубоко тронут вниманием президента в столь насыщенный рабочий день. Он подчеркнул, что считает поздравление Путина дорогим и значимым для всей семьи и для республики. Кадыров также поблагодарил президента за поддержку и внимание, отметив, что такие моменты запоминаются на всю жизнь. Кроме того, Кадыров сообщил, что по поручению Владимира Путина он информировал прессу о состоявшемся звонке и переданных поздравлениях молодоженам.

Ранее, накануне свадьбы, Владимир Путин уже встречался с Адамом Кадыровым в Москве и лично поздравил его с предстоящим бракосочетанием, отметив его достижения и руководящие качества. Адам Кадыров занимает пост помощника главы Чечни и был отмечен государственными наградами. О женитьбе брата также сообщала старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат.

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