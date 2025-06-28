Рамзан Кадыров показал поздравления Путина по поводу свадьбы своего сына Адама

Глава Чечни отметил, что был глубоко тронут вниманием президента в столь насыщенный рабочий день. Он подчеркнул, что считает поздравление Путина дорогим и значимым для всей семьи и для республики. Кадыров также поблагодарил президента за поддержку и внимание, отметив, что такие моменты запоминаются на всю жизнь. Кроме того, Кадыров сообщил, что по поручению Владимира Путина он информировал прессу о состоявшемся звонке и переданных поздравлениях молодоженам.