Новым мэром Мариуполя стал бывший хирург: кто такой Антон Кольцов

Свою профессиональную деятельность начал в сфере здравоохранения в 1988 году, работая санитаром. Впоследствии занимал должность врача-хирурга в детской городской больнице Череповца. С 2000 года перешел в инженерно-техническую и управленческую сферы, где трудился инженером-технологом, менеджером и руководителем. С 2010 года занимал руководящие посты и должности директора в таких компаниях, как «Северсталь-Промсервис», «Северсталь» и «Северсталь Менеджмент».