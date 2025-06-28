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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Киргизию

В Киргизии у Лаврова запланированы встречи на высшем уровне.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом, его самолет приземлился в аэропорту города Чолпон-Ата. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечалось, что в рамках визита у главы внешнеполитического ведомства запланированы встреча с главой Киргизии Садыром Жапаровым и переговоры с коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Кроме того, глава МИД РФ примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как писал сайт KP.RU, в мае Сергей Лавров посетил Армению с официальным визитом, который оказался крайне эмоциональным. Глава МИД республики Арарат Мирзоян попытался убедить всех, что разногласия между Москвой и Ереваном являются обычным делом. Однако итоговая пресс-конференция показала, что он не смог это сделать. За день до приезда Лаврова экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что отношения Еревана с Москвой испортились настолько, что теперь требуется их срочная реанимация. Необходимо восстановить стратегическое партнерство с Россией, подчеркнул он.

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