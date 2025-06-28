Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Киргизию

Как писал сайт KP.RU, в мае Сергей Лавров посетил Армению с официальным визитом, который оказался крайне эмоциональным. Глава МИД республики Арарат Мирзоян попытался убедить всех, что разногласия между Москвой и Ереваном являются обычным делом. Однако итоговая пресс-конференция показала, что он не смог это сделать. За день до приезда Лаврова экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что отношения Еревана с Москвой испортились настолько, что теперь требуется их срочная реанимация. Необходимо восстановить стратегическое партнерство с Россией, подчеркнул он.