Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Киргизию

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом, его самолет приземлился в аэропорту города Чолпон-Ата. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечалось, что в рамках визита у главы внешнеполитического ведомства запланированы встреча с главой Киргизии Садыром Жапаровым и переговоры с коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Кроме того, глава МИД РФ примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как писал сайт KP.RU, в мае Сергей Лавров посетил Армению с официальным визитом, который оказался крайне эмоциональным. Глава МИД республики Арарат Мирзоян попытался убедить всех, что разногласия между Москвой и Ереваном являются обычным делом. Однако итоговая пресс-конференция показала, что он не смог это сделать. За день до приезда Лаврова экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что отношения Еревана с Москвой испортились настолько, что теперь требуется их срочная реанимация. Необходимо восстановить стратегическое партнерство с Россией, подчеркнул он.