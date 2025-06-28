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ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в городе Газа одного из основателей радикального движения ХАМАС, который занимал должность начальника штаба в военном крыле организации.

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля в районе Сабра города Газа атаковала и ликвидировала террориста Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который являлся одним из основателей ХАМАС. Его нынешняя должность — начальник штаба в военном крыле террористической организации», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В пресс-службе отметили, что «аль-Исса был одним из последних высокопоставленных деятелей ХАМАС, занимавших руководящие должности в организации до 7 октября 2023 года и остававшихся в секторе Газа». Кроме того, он «сыграл важную роль в планировании и осуществлении кровавой бойни 7 октября», когда боевики ХАМАС из сектора Газа напали на приграничные израильские населенные пункты, добавили в ведомстве.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать решительно, чтобы найти и уничтожить всех террористов из различных террористических организаций, принимавших участие в кровавой бойне 7 октября», — заверили израильские военные.

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