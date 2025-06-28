ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС

В пресс-службе отметили, что «аль-Исса был одним из последних высокопоставленных деятелей ХАМАС, занимавших руководящие должности в организации до 7 октября 2023 года и остававшихся в секторе Газа». Кроме того, он «сыграл важную роль в планировании и осуществлении кровавой бойни 7 октября», когда боевики ХАМАС из сектора Газа напали на приграничные израильские населенные пункты, добавили в ведомстве.