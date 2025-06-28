Сроки обслуживания участников сво ускорили законом

По словам депутатов Мособлдумы, данные меры направлены на улучшение качества жизни участников СВО и их семей, а также на обеспечение необходимой помощи в сложный для них период. С начала 2025 года в региональные органы власти по вопросам помощи участникам СВО и членам их семей поступило уже более 2 тысяч обращений. Чаще всего вопрос касается получения выплат, оказания мер социальной поддержки, помощи в трудоустройстве и предоставления юридической помощи.