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Сроки обслуживания участников сво ускорили законом

Мособлдума приняла закон, который обязывает органы государственной власти вдвое сокращать сроки рассмотрения обращений участников СВО и членов их семей.

Мособлдума приняла закон, который обязывает органы государственной власти вдвое сокращать сроки рассмотрения обращений участников СВО и членов их семей. Теперь ответ на их запрос должен прийти не через 30, а через 15 дней.

Проблемы бойцов спецоперации с получением выплат, с устройством их детей в школы и детские садики и множество других вопросов, по словам социальных работников, будут теперь решаться намного быстрее. Срок рассмотрения обращений участников СВО и их семей сокращен в два раза- раз до 15 дней.

Кроме этого, участникам спецоперации предоставлено право на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях региона. Эти нововведение также позволят оперативно решать вопросы, связанные с лечением и реабилитацией бойцов, с оформлением различных выплат и льгот.

По словам депутатов Мособлдумы, данные меры направлены на улучшение качества жизни участников СВО и их семей, а также на обеспечение необходимой помощи в сложный для них период. С начала 2025 года в региональные органы власти по вопросам помощи участникам СВО и членам их семей поступило уже более 2 тысяч обращений. Чаще всего вопрос касается получения выплат, оказания мер социальной поддержки, помощи в трудоустройстве и предоставления юридической помощи.